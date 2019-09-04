دعوة لحضور احتفالية الشعر في لاهاي

الشاعر والمسرحي الأرجنتيني كارلوس ترافيك يفتتح فعاليات «مهرجان ميزوبوتاميا»

كارلوس ترافيك في أحد أدواره

أمستردام: محمد الأمين

يفتتح الشاعر والمسرحي الأرجنتيني كارلوس ترافيك فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان ميزوبوتاميا الثقافي، الذي تقام فعالياته في الثالث عشر والرابع عشر من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي في مدينة لاهاي الهولندية.

وقد اختار المنظمون العرض المسرحي «الفجيعة» للمسرحي والشاعر الأرجنتيني «كارلوس ترافيك» لحفل الافتتاح، حيث يؤدي ترافيك في هذا العمل المستوحى من مسرحية «أنتيجون» إحدى كلاسيكيات التراجيديا الإغريقية، دور الملك كريون الذي يبقى حياً في وضع مأساوي إثر انهيار مملكته وخسارته لكل شيء: القوة، العائلة، المودة، وحتى إمكانية الموت… يلتقط ترافيك في الفاجعة هذه اللحظة: حرمان كريون من الموت لمواصلة الحكاية بعد ألفي عام، حيث ما زال على قيد الحياة دون أن تفارقه أجواء الفاجعة.

ويجمع العمل بين السخرية والعبث مع طرح سؤال هام عن الحد الفاصل بين الواقع والهلوسة.

قضى كارلوس ترافيك، الممثل والمؤلف والمخرج المسرحي، المولود في بوينس آيرس، 50 عاماً على المسرح المهني، أولاً في الأرجنتين، ثم أجبر على الهجرة إلى أوروبا حيث أمضى معظم حياته المهنية.

في عام 1975 شارك في أمستردام في إنشاء «حركة الحمقى». وقدم عرضه الفردي «أوكي دوك» خلال 30 عاماً على مسارح عديدة في أنحاء العالم.

وطوّر كارلوس ترافيك عمله مع فرق مسرحية مثل غروبو لوبو (بوينس آيرس) مسرح دارما (ساو باولو) والمسرح الحي (نيويورك). على مدى تسعة أعوام درّس المسرح في «فولكن بورخ سخول» بميونيخ، وألف العديد من الأعمال المسرحية. قام بالتمثيل وإخراج أكثر من 70 مسرحية.

ويتضمن برنامج دورة هذا العام من مهرجان ميزوبوتاميا إقامة معرض للكتاب العربي بمشاركة دور نشر ومؤسسات ثقافية من العراق وبلغاريا وهولندا ولبنان وإيطاليا والسويد والمغرب وفرنسا، كما يشارك في دورة هذا العام شعراء من إسبانيا والعراق وهولندا وسويسرا ومصر والمغرب.