Posted on by

الطيران الامريكي قتل حماة الدين بظل صمت وسائل اعلام انصارهم الوهابيين

نعيم الهاشمي الخفاجي
هجوم للطيران الامريكي على تجمع لقادة ارهابيين وهابيين من فصيل حماة الدين في جنوب ادلب السورية اسفر عن هلاك اكثر من ٤٥ شخص وجرح العشرات، من رؤوس اﻹرهاب، الناطق في اسم وزارة الدفاع الروسية اعلن ان الهجوم الامريكي تم بدون تنسيق مسبق مع الروس والاتراك، نبارك لأي عملية تستهدف قادة الارهاب الوهابي، لاحظنا الاعلام العربي الخليجي نقل الخبر بشكل طبيعي على عكس العمليات التي ينفذها الطيران الروسي، ولو الروس نفذوا العملية التي استهدفت اجتماع قادة حماة الدين الوهابية لاعلن الاعلام العربي ان العملية استهدفت اطفال ونساء ولأذرفوا دموعهم ولأقاموا الدنيا واقعدوها، الضربات الامريكية مرحب بها عربيا ولايمكن التشكيك بها او نقدها.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
كاتب وصحفي عراقي مستقل.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close