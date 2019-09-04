الطيران الامريكي قتل حماة الدين بظل صمت وسائل اعلام انصارهم الوهابيين

نعيم الهاشمي الخفاجي

هجوم للطيران الامريكي على تجمع لقادة ارهابيين وهابيين من فصيل حماة الدين في جنوب ادلب السورية اسفر عن هلاك اكثر من ٤٥ شخص وجرح العشرات، من رؤوس اﻹرهاب، الناطق في اسم وزارة الدفاع الروسية اعلن ان الهجوم الامريكي تم بدون تنسيق مسبق مع الروس والاتراك، نبارك لأي عملية تستهدف قادة الارهاب الوهابي، لاحظنا الاعلام العربي الخليجي نقل الخبر بشكل طبيعي على عكس العمليات التي ينفذها الطيران الروسي، ولو الروس نفذوا العملية التي استهدفت اجتماع قادة حماة الدين الوهابية لاعلن الاعلام العربي ان العملية استهدفت اطفال ونساء ولأذرفوا دموعهم ولأقاموا الدنيا واقعدوها، الضربات الامريكية مرحب بها عربيا ولايمكن التشكيك بها او نقدها.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.