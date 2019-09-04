الكلية التربوية المفتوحة تعلن عودة الطلبة المرقنة قيودهم الى مقاعد الدراسة

اعلنت الكلية التربوية المفتوحة السماح للطلبة المرقنة قيودهم للسنة الدراسية (2018/2019) بالعودة الى مقاعدالدراسة في الكلية التربوية المفتوحة ، وتمديدالسقف الزمني لاستلام الطلبات لغاية 1/10/2019 .

مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة اوضحت إن معالي وزير التربية وكالة صادق على توصيات محضر مجلس الكلية والتي تقرر فيها العمل بكتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم (ت.م.ء./1167في 11/2/2019) المتضمن (اعادة طلبة قنوات القبول كافة للدراستين الصباحية والمسائية المرقنة قيودهم بسبب الرسوب بمواد المرحلة اومواد العبور دواما وامتحاناً وبسبب الغياب اعتبارا من السنة الدراسية (2009/2010) صعوداوللمراحل الدراسية كافة الى مقاعدهم الدراسية على ان تكون مباشرتهم للسنة الدراسية القادمة (2019/2020)عدا اولئك المرقنة قيودهم للاسباب التالية بسبب الغش والتزوير والعقوبات اﻻنضباطية ، الطلبة المرقنة قيودهم بناء على طلبهم الملتحقين في الدراستين المسائية واﻻهلية والوقفين الشيعي والسني والتعليم الحكومي الخاص الصباحي والدارسين خارج العراق ، الطلبة المرقنة قيودهم المقبولين في كليات او معاهد ذات حدود ادنى بموجب المادة (19مكرر)من التعليمات اﻻمتحانية رقم (134)لسنة 2000

كما تم تشكيل لجنة برئاسة معاون العميد للشؤون العلمية واﻻدارية وعضوية كل من معاون العميد لشؤون المراكز الدراسية ومدير التسجيل تتولى تنفيذ القرار وفقا للضوابط والتعليمات .

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والاعلام