المجتمع الموصلي بين الأنا والآخر

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اسراء يونس

صدر حديثا عن دار الشؤون الثقافية العامة في وزارة الثقافة والسياحة والاثار ضمن سلسلة علوم اجتماعية الدراسة الموسومة (المجتمع الموصلي بين الانا والأخر) تأليف: ايناس محمد عزيز المشهداني.

تسعى هذه السلسلة الى فتح آفاق جديدة امام الدراسات الاجتماعية بما يتلاءم مع متطلبات الحاجة العامة في الوسطين العلمي والثقافي.

جاء في مقدمة الكتاب:

يعد المجتمع الموصلي من المجتمعات التي تميزت بسمات حضارية تركت آثارها على طابع الحياة الاجتماعية فيها وأثرت في شخصيات أبنائها.

ولتحديد خصائص هذه الجدلية من ان للمجتمع الموصلي سمات وخصائص تمتاز بالتفرد والخصوصية عن غيره كانت هذه الدراسة التي آثرت ان تكون دراسة لواقع المجتمع الموصلي من خلال منظور الاخر (الوافدين اليها). لانهم يؤدون دور الملاحظ الخارجي كونهم عاشوا فيه وتعايشوا مع اهله.

وقد احتوت الدراسة على بابين تمثل الأول في الجانب النظري الذي ضم أربعة فصول. تناول الفصل الأول موضوع الدراسة واهميتها وأهدافها وتحديد مفاهيمها وتناول الفصل الثاني التعريف بمدينة الموصل جغرافيا وتاريخيا والتركيبة الديمغرافية للمدينة كما تناول بعضاً من مدونات الرحالة وانطباعاتهم عن مدينة الموصل وتضمن الفصل الثالث السمات النفسية للمجتمع بالإضافة الى السمات الاجتماعية والثقافية. وضم الفصل الرابع موضوع البناء الاجتماعي للمجتمع الموصلي.

اما الباب الثاني للدراسة فقد تمثل في الجانب الميداني الذي احتوى على الفصلين الخامس والسادس. جمع فيها نوع الدراسة ومناهجها وفرضياتها ومجالاتها ونوع العينة وحجمها ووسائل جمع البيانات وتحليل البيانات الاجتماعية المتعلقة بالدراسة وعرض النتائج والتوصيات إضافة الى ملحق خارطة لاحياء مدينة الموصل .

جاء الكتاب بـ (191) صفحة من القطع المتوسط

تصميم الغلاف: هادي أبو الماس