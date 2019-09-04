المستشار العلمي لوزارة الصناعة والمعادن يحضر اجتماع لجنة الامر الديواني 35 لايجاد المقترحات الخاصة بدعم الابداع والاختراع

حضر المستشار العلمي لوزارة الصناعة والمعادن السيد عمار عبد الله حمد ممثلا عن الوزارة اجتماعا للجنة الامر الديواني 35 لايجاد المقترحات الخاصة بدعم الابداع والاختراع في كافة المجالات والمنعقد يوم الاثنين الموافق 2 ايلول برئاسة أ.د.غسان حميد عبد المجيد مدير عام البحث والتطوير بديلا عن د.قاسم الوكيل العلمي لوزارة التعليم العالي وحضور أعضاء اللجنة كل من أ.د. يوسف خلف يوسف مدير قسم المشاريع الريادية و د.سمير ابراهيم عباس ممثلا عن وزارة العلوم والنكنولوجيا و د.انتصار جواد كاظم ممثلا عن مركز الرازي والسيد هلال علي اسماعيل ممثلا عن وزارة النفط والمهندسة شمس ضياء علوان كمقررة للجنة.

ورحب مدير عام البحث والتطوير أ. د. غسان حميد في مستهل الاجتماع بالسادة الاعضاء شاكرا جهودهم في حل الكثير من المعرقلات التي تواجه الابداع للباحثين كما وجرى خلال الاجتماع الاشادة بسياسة العلوم والتكنولوجيا في العراق التي تم اعدادها من قبل الفريق الوطني وبوجود منسقين من وزارة العلوم والتكنولوجيا وتم التاكيد على ضرورة ان تكون هناك دائرة او قسم في كل الوزارات تعنى بالبحث والتطوير وان تقوم الشركات بتخصيص قسم من رصيدها المالي لتمويل كافة الانشطة البحثية والابداعية والابتكارية فضلا عن ربط مؤسسات الدولة بمنظومة كما وتم اعداد المنظومة الالكترونية للباحث العراقي.

واكد المستشار العلمي لوزارة الصناعة السيد عمار عبدالله خلال الاجتماع على وجوب الاهتمام بالباحثين لاسيما المبدعين منهم من اجل تطوير المنتجات وخاصة في مجال الطاقة لما لها من اهمية على كافة الاصعدة.

وفي ختام الاجتماع اوصت اللجنة بالتأكيد على ان يكون هناك قسم في كل وزارة يعني بالبحث والتطوير اضافة الى اعداد مسودة وثيقة السياسة الوطنية لتحديد استراتيجية وطنية للابداع مع ترشيح ممثل عن كل وزارة بخصوص ذلك وبالتعاون مع الخبراء في الجامعات.