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المعلقون على المقالات

احمد كاظم

الذي يجهله غالبية المعلقين على المقالات و منهم من يدبج المقالات الطويلة و العريضة ان التعليق يجب ان يكون حول مضمون المقالة و ليس على ما يشتهيه المعلق ليشفي غليله.

قناة الحرة ليست حرة كما ذكرت السفارة الامريكية و اذنابها لان امريكا ليست منظمة خيرية بل دولة استعمارية تريد السيطرة على العالم بكل الوسائل منها الاعلام الكاذب.

احد المعلقين لديه اسمان احدهما للتعليق و اخر للمقالات الطويلة المملّة بدلا من ان ينفي الارهاب الخليجي الوهابي في داخله و في العالم يهاجم ايران التي لم تمدح في مقالة (قناة الحرة ليست حرة).

معلق اخر يناقش فساد رجال الدين مع ان مقالة (قناة الحرة ليست حرة) لم تتطرق الى هذا الموضوع و انما اكدت انحياز قناة الحرة و فساد برنامج (عين على الديمقراطية) الاعمى و برنامج (هنّ) حول حرية المرأة الجنسية فقط.

معلقون اخرون منحازون انتقائيون سارو ا على نهج المعلقين المذكورين لانهم يجهلون اصول التعليق و التعقيب.

ختاما: قناة الحرة ليست حرة لان امريكا ليست منظمة خيرية بل دولة استعمارية (اعترف ساستها) بنشرهم الارهاب الوهابي و الحروب في العالم خاصة في الشرق الاوسط.

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