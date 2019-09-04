برلمان كوردستان: مستعدون لتعديل قوانين الاستثمار تشجيعاً للشركات الأجنبية

استقبلت رئيس برلمان كوردستان ريواز فائق، اليوم الثلاثاء، القنصل الكوري الجنوبي العام في إقليم كوردستان جوي كوانژین.

وفي اللقاء تحدثت رئيسة البرلمان للضيف الكوري عن الخطوات التي يتبناه برلمان الإقليم قانونيا في الفصل التشريعي الجديد والتي من أهمها توفير الأرضية المناسبة للبرنامج الحكومي وتحقيق الإصلاحات العامة في جميع المرافق الحكومية وخاصة الجوانب الإدارية والمالية والواردات بالتعاون مع حكومة إقليم كوردستان.

واشارت الى أهمية رفع مستوى الاستثمار في الإقليم والذي يسهم بشكل فعال في اعمار الإقليم وتقدمه نحو الافضل، مؤكدة دعم الشركات الاستثمارية الأجنبية لدخول الإقليم والاستثمار في كوردستان، لان ذلك يسهم أيضا في تطوير واعمار جميع المناطق في الإقليم.

واضافت ان البرلمان مستعد لتعديل القوانين المتعلقة بالاستثمار بهدف تشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار اذا ما تطلب الامر الى ذلك، وطالبت القنصل الكوري العام تشجيع شركات بلاده للقدوم الى إقليم كوردستان بهدف الاستثمار.

وفي جانب اخر من اللقاء تحدثت ريواز فائق عن العلاقات الحالية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والقوانين التي تصدر من مجلس النواب العراقي بخصوص الاقليم، وقالت “نحن ندعم ما تبنتها حكومة الإقليم من خطوات نحو الحوار لحل المشاكل العالقة بين الجانبين وفقا للدستور العراقي، والبرلمان يتابع ويراقب بدقة القوانين التي تصدر من مجلس النواب في بغداد، وفي حال عدم توافقها مع المبادئ العامة للدستور العراقي فاننا نتخذ ضدها مواقف قانونية”.

من جانبه عبر جوي كوانژین القنصل الكوري الجنوبي العام في إقليم كوردستان عن سعادته بما اتخذه برلمان كوردستان من خطوات قانونية مع حكومة الإقليم وتعاونهما لتحقيق الإصلاحات، واكد على ضرورة تنمية العلاقات بين بلاده والاقليم وانه يدعم الخطوات المتخذه من جانب حكومة الإقليم لحل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد وضمن الأسس العامة للدستور الفيدرالي.