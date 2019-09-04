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بغداد تستضيف البطولة العربية الأولى بالملاكمة للناشئين

ارسل الاتحاد العربي للملاكمة كتاباً رسمياً يبلغ فيه الاتحاد العراقي موافقته على تنظيم بطولة العرب الاولى للناشئين في العراق والتي من المؤمل ان تنطلق نهاية تشرين الثاني في العاصمة بغداد.

وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي علي تكليف في بيان ان “منحنا شرف التنظيم لبطولة العرب الاولى للناشئين لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة النجاحات التي يحققها اتحادنا داخليا وخارجيا واسهامه بتطوير اللعبة والارتقاء بها نحو الافضل”.

وأكد تكليف “ضرورة تكاتف الجهود من قبل جميع المؤسسات الرياضية والحكومية لانجاح هذا الكرنفال الذي لا بد له ان يعكس الصورة المميزة للعبة الفن النبيل”، منوهاً الى ان “استضافة مثل هكذا بطولات تعزز من قدراتنا الادارية في تنظيم المحافل الدولية ولا ننسى ان العراق مقبل على تنظيم دورة الالعاب العربية المقبلة”.

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