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بيروت تتفاوض مع بغداد لتصدير التفاح اللبناني الى العراق

اعلن وزير الزراعة اللبناني حسن اللقيس يوم الثلاثاء ان بلاده تخوض مفاوضات مع الحكومة الاتحادية في بغداد بهدف تصدير التفاح اللبناني الى العراق.

وقال اللقيس مخاطبا المزارعين اللبنانيين على هامش زيارته لمحافظة “عكار” اليوم، انه “عملنا في الفترة الاخيرة على تصدير البطاطا الى ​العراق​، وهي خطوة مهمة وان اتت في اواخر مواسم الانتاج في عكار، الا انها تؤسس لمرحلة مقبلة واعدة تكون فيها المواسم افضل والاسعار افضل ايضا”.

واردف بالقول “أننا لقد حددنا يوما وطنيا للتفاح في لبنان واننا نتفاوض مع السلطات العراقية لتصدير التفاح بالوتيرة نفسها التي تتعلق بموسم البطاطا”.

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