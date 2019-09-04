تحالف الصدر يكشف عن “جلسة علنية” لاستضافة عبدالمهدي: ليطلع الشعب عما يجري

كشف تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، عن قرب استضافة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، في مجلس النواب، بجلسة علنية.

وقال النائب عن التحالف ماجد الوائلي، انه “بعد تشخيص الاداء الحكومي الضعيف، سنقوم بأولى الخطوات لتصحيح مسار العمل، وهو من خلال استضافة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بجلسة علنية ليطلع عليها الشعب العراقي على ما يجري، بشكل دقيق وواضح”.

وبين الوائلي ان “الهدف من هذه الاستضافة، حتى نفهم من عبدالمهدي بشكل واضح ومباشر الأسباب في الاخفاق في تنفيذ البرنامج الحكومي، رغم مرور ما يقارب سنة على عمر الحكومة”.

وأكد ان “طلب استضافة عبدالمهدي، قدم بشكل رسمي الى رئاسة مجلس النواب العراقي، لغاية الآن لا يوجد موعد محدد لهذه الاستضافة، لكن سنعمل على جعلها مع بداية الفصل التشريعي الجديد للبرلمان”.