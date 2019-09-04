توقعات بطقس حار محسوس في الجنوب ومعتدل في باقي المناطق

تشير توقعات حالة الطقس، الاربعاء، إلى اعتدال الاجواء في شمال ووسط البلاد، وحارة نسبيا في الجنوب يرافقها سكون للرياح مما يجعل تأثيرها أكثر محسوسية.

جاء ذلك في تدوينة للراصد الجوي واثق السلامي، اليوم، (4 أيلول 2019)، حيث قال ان “الاجواء تستمر على ماهي عليه يوم غد والطقس في المناطق كافة سيكون صحوا معتدلا في الشمال وحارا نسبيا في الوسط والجنوب”.

وتابع ان “درجات الحرارة تنخفض في مدن الشمال والوسط، بينما تكون مقاربة في مدن الفرات الاوسط والجنوب، ومن المتوقع ان تسجل محافظات البلاد (دهوك 34، الموصل 37، اربيل 37، السليمانية 33، كركوك 38، صلاح الدين 40، ديالى 42، الأنبار 39، بغداد 41، بابل 42، كربلاء 40، واسط 43، الديوانية 43، النجف 43، السماوة 44، ذي قار 45، ميسان 46، البصرة 47)”.

وأضاف السلامي، ان “الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة تصل سرعتها الى 15 كم، تنشط جنوب شرق البلاد (شرق ميسان وشرق البصرة وجنوب شرق واسط)، بينما تكون جنوبية في غرب اقصى المنطقة الغربية (الرطبة وماحولها)، علما ان سكون الرياح يجعل تأثير الحرارة اكثر محسوسية”.

وأشار الراصد الجوي إلى ان “موعد شروق الشمس ليوم غد في العاصمة بغداد سيكون عند الساعة 05:39 ص، اما موعد غروبها سيكون عند الساعة 06:22 م”.

وتوقع انه “خلال الـ48 ساعة المقبلة، تبدأ الاجواء بالاعتدال لمناطق شمال ووسط البلاد ثم المناطق الجنوبية لاحقا، وقد تودع المنطقة الشمالية والوسطى درجات الحرارة الاربعينية، وخلال الاسبوع المقبل تتعمق الكتلة المعتدلة لباقي مدن البلاد لتكون الاجواء اكثر اعتدالا، وسيتم الشعور بنسمات باردة خلال اواخر الليل وساعات الفجر”.

وختم السلامي بالقول ان “اشارات قوية لنزول منخفض جوي منتصف الشهر الحالي ذو اصول قطبية، وقد يكون مبكرا في مثل هذا الوقت، يجلب معه تيارات باردة ستسبب المزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، في حين تشير بعض النماذج لظهور السحب بشكل واضح خلال ايام 16 و17 ايلول، ومن غير المستبعد ان تتساقط الامطار في حال اكتملت العوامل الجوية (نضع هذا الاحتمال ضمن نسبة 40% ونجعله قيد المتابعة)”.