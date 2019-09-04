جنايات الكرخ :حكمان بالسجن لمدة 14 سنة لمدان انتحل صفة ضابط في جهاز المخابرات

بغداد/إعلام القضاء

أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكمين بالسجن لمدة 14 سنة بحق مدان عن جريمة انتحاله صفة ضابط وابتزاز مواطنين بمبالغ مالية كبيرة.

وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن “الهيئة الثالثة في محكمة جنايات الكرخ نظرت قضيتان لمدان اعترف بانتحاله صفة ضابط برتبة مقدم في جهاز المخابرات الوطني العراقي مستغلا ذلك بابتزاز المواطنين بمبالغ مالية كبيرة من اجل نقلهم للعمل في جهاز المخابرات”.

وأشار البيان إلى أن “المدان ابتز مواطنين اثنين بمبلغ مالي مقداره عشرون الف دولار فضلا عن اخذ مبلغ مقداره سبعة الاف دولار امريكي من مواطن لقاء نقله من وزارة الزراعة الى جهاز المخابرات الوطني”.

وتابع أن “الاحكام صدرت بحق المدان وفقا لأحكام القرار 160/اولا/1 لسنة 1983 والقرار 160/ اولا /1و2 لسنة 1983”.