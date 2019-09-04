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حريق في مبنى قائمقامية حديثة غرب الانبار

اعلن قائمقام قضاء حديثة بمحافظة الانبار (غرب العراق) مبروك الجغيفي ، اليوم الاربعاء ، عن وقوع حريق في مبنى القائمقامية تسبب به تماس كهربائي ، لافتاً الى انه تم اخماد النيران والسيطرة على الحريق .

وقال الجغيفي ان” الحريق الذي نشب في مبنى القائمقامية سببه تماس كهربائي ولم يؤدي الى وقوع ضحايا بشرية حيث تمت السيطرة على النيران واخمادها من قبل الدفاع المدني”.

واضاف ان” الدوام مستمر ولم يتعرض اي موظف او مواطن من مراجعي القائمقامية لاي اذى كون الحريق كان في اجزاء بسيطة من المبنى ” ، دون ان يذكر حجم الخسائر .

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