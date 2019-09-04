حقوقي: 3000 مغيب ومفقود في الأنبار

أعلن مدير مؤسسة ‹رسالتي› لحقوق الإنسان محمود الحاتمي، اليوم السبت، أن هناك أكثر من 3000 مغيب ومفقود من أهالي مدن الأنبار منذ سنوات.

وقال الحاتمي إن «هناك 3000 مفقود ومغيب من أهالي الأنبار منذ عام 2014 حتى عام 2018 وهؤلاء المفقودون هم من مناطق مختلفة من أقضية ونواحي الأنبار، وهناك مطالب من ذوي المفقودين بالكشف عن مصير أبنائهم».

وأضاف أن «أكثر من 1300 مفقود هم من الذين تم اختطافهم من قبل عناصر داعش الإرهابي خلال سيطرتهم على أغلب مدن الأنبار عام 2014 ولم يعرف مصيرهم، وأغلبهم من عناصر الجيش والشرطة».

وبين الحاتمي أن «خمسة الأف عائلة في الأنبار هم من عوائل المفقودين يطالبون الدوائر الحكومية والجهات الرقابية بالكشف عن مصير أبنائهم مع ضرورة إجراء فحص DNA لمعرفة هوية الجثث التي تم العثور عليها في الفترة الماضية علهم يعرفون مصير أبنائهم من بين الجثث».