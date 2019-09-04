Posted on by

حقوقي: 3000 مغيب ومفقود في الأنبار

أعلن مدير مؤسسة ‹رسالتي› لحقوق الإنسان محمود الحاتمي، اليوم السبت، أن هناك أكثر من 3000 مغيب ومفقود من أهالي مدن الأنبار منذ سنوات.

وقال الحاتمي إن «هناك 3000 مفقود ومغيب من أهالي الأنبار منذ عام 2014 حتى عام 2018 وهؤلاء المفقودون هم من مناطق مختلفة من أقضية ونواحي الأنبار، وهناك مطالب من ذوي المفقودين بالكشف عن مصير أبنائهم».

وأضاف أن «أكثر من 1300 مفقود هم من الذين تم اختطافهم من قبل عناصر داعش الإرهابي خلال سيطرتهم على أغلب مدن الأنبار عام 2014 ولم يعرف مصيرهم، وأغلبهم من عناصر الجيش والشرطة».

وبين الحاتمي أن «خمسة الأف عائلة في الأنبار هم من عوائل المفقودين يطالبون الدوائر الحكومية والجهات الرقابية بالكشف عن مصير أبنائهم مع ضرورة إجراء فحص DNA لمعرفة هوية الجثث التي تم العثور عليها في الفترة الماضية علهم يعرفون مصير أبنائهم من بين الجثث».

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close