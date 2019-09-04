خلال زيارته مصر العربية …وزير الهجرة : العراق سيقدم مقترح ﻟﻌﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ للنازحين اﻟﻌﺮب ضمن ﺟﺪول اﻋﻤﺎل اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اكد وزير الهجرة و المهجرين السيد نوفل بهاء موسى ان العراق سيقدم مقترحا حول عقد اتفاقية ضمن جدول أعمال القمة المنعقدة في جامعة الدول العربية بشأن النازحين العرب بضمنهم النازحين العراقيين و المزمع عقدها نهاية الاسبوع المقبل .

و أوضح سيادته خلال ترأسه وفد العراق الى مقر الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة انه تم التباحث ومناقشة إدراج اتفاقية عمل مشترك بين الدول العربية تعنى بحالات النزوح الداخلي وكيفية مساعدتهم وحمايتهم داخل المنطقة العربية ، إضافة إلى التعرف على المشاكل والمعوقات التي تحصل في المنطقة لاسيما المناطق التي شهدت نزوح و خاصة العراق الذي شهد اكبر موجات نزوح في الدول العربية ، جاء ذلك ضمن سلسلة الاجتماعات المنعقدة في مقر الجامعة العربية مع امين عام مساعد جامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون القانونية و المسؤول الأول للتنسيق الإقليمي لدى الجامعة العربية ، فضلا عن امين عام مساعد للجامعة العربية ، مطالبا في الوقت نفسه الجامعة العربية الدعم الكامل لحكومة العراق و النازحين و تقديم المساعدات الضرورية لهم ، الى جانب تبني ادراج المسودة ضمن جدول أعمال القمة المنعقدة في جامعة الدول العربية ( وزراء خارجية العرب ) الذي ستعقد في العاشر من شهر ايلول من العام الجاري .

من جانبهم اعرب المسؤولون في الجامعة العربية عن استعدادهم لطرح الموضوع و ايلائه الاهمية القصوى لدعم النازحين و تقديم المساعدات الممكنة تماشيا مع القوانين ، الذي اعطى انطباع حرص العراق على مرور هذه الاتفاقية في جامعة الدول العربية ، مبدين في الوقت ذاته طرح الاتفاقية في جدول أعمال القمة العربية .

و على هامش سلسلة الاجتماعات عقد السيد موسى لقاء مع الجالية العراقية المتواجدة في جمهورية مصر العربية للوقوف على مشاكلهم و المعوقات التي يواجهونها بالتنسيق مع سفارة العراق لدى العربية المصرية بخصوص الفيزا و الاقامة و الإجراءات الامنية .

قسم الأعلام