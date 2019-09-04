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شاب أنباري يرسم لوحات فنية بزيوت المحركات

(بالصور) شاب أنباري يرسم لوحات فنية بزيوت المحركات
لم تمنعه الظروف الاقتصادية الصعبة من تحقيق حلمه في رسم اللوحات الفنية، حتى نجح الشاب عثمان التميمي من مدينة الفلوجة من إيجاد عمل له في تصليح المولدات الكهربائية وتخصيص جزء من محله وبيته ليكون مرسماً له .

وقال التميمي  إن «قلة الدرجات الوظيفية في دوائر الدولة لم تمنعني من العمل الحر رغم حصولي على شهادة البكالوريوس من كلية التربية الأساسية جامعة الأنبار، حتى تمكنت من افتتاح محل لتصليح المولدات الأهلية».

وأضاف «جزء من وقتي ومحلي وبيتي خصصته ليكون مرسماً لي وصومعة أنعزل فيها لرسم لوحات فنية وشخصيات من الواقع والخيال، وتمكنت من مزج بعض زيوت المحركات مع الألوان التي استخدمها في اللوحات».

وقال التميمي: «لا وجود للفراغ لدي، فمن العمل إلى الرسم، أرشفت بعض ملامح الوجوه التي أرهقتها السنون»، مبيناً أن حلمه هو «المشاركة في معارض عالمية وأن تكون في الأنبار مساحة للمشاركة في معارض كبيرة تجمع من يمتلك الموهبة والفن».

معرض الصور

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