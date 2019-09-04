صحة الكرخ : تهيئ كافة مؤسساتها الصحية وأعداد خطة طبية لاستقبال زيارة العاشر من محرم الحرام

أعلنت دائرة صحة بغداد / الكرخ عن تهيئة جميع مؤسساتها الصحية وتجهيزها بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية وذلك لاستقبال زيارة العاشر من محرم الحرام يوم استشهاد الأمام الحسين ( ع ) و صحبة الأبرار و بالتنسيق مع الوزارات و الدوائر الساندة الأخرى .

أفاد ذلك مدير عام الدائرة الدكتور جاسب لطيف الحجامي مبينا :

انه سيتم تهيئة مستشفيات الكرخ و تجهيزها بالخزين المناسب لكافة المواد الضرورية لإدامة العمل و تهيئة طوارئ المستشفيات وتجهيزها بالأدوية والمستلزمات الطبية مع إيقاف دخول الحالات الباردة إلى المستشفيات ماعدا مركز ابن البيطار و مستشفى الكرخ للولادة وفتح ردهة طوارئ في مدينة الإمامين الكاظمين ( ع ) الطبية , تهيئة سيارات الإسعاف والعناية بمستلزماتها الطبية وتهيئة غرفة العمليات بالدائرة للعمل 24 ساعة وتهيئة فريق طبي جراحي متخصص من مستشفى اليرموك التعليمي ويكون على أهبة الاستعداد والجاهزية لارسالة إلى دائرة صحة كربلاء في حال الطلب وقيام مستشفى أطفال الكاظمية بفتح ردهة طوارئ وتوفير كافة المستلزمات الطبية فيها قبل الزيارة بعدة أيام .

مع تهيئة المراكز الصحية الساندة وفتح مفارزة طبية والبالغ عددها ( 11 ) والإيعاز إلى فرق الرقابة الصحية بتكثيف إعمالها ومتابعة نظافة وصلاحية الأطعمة والاشربة التي يتم تقديمها للزوار من قبل المواكب الدينية فضلا عن فحص المياه وتحديد نسبة الكلور فيها .

أعلام صحة الكرخ