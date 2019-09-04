صدور عدد أيلول من مجلة ” الإصلاح ” الثقافية

عرعرة – من شاكر فريد حسن

صدر ، هذا الأسبوع ، العدد الجديد ( السادس ،المجلد الثامن عشر، أيلول 2019 ) ، التي تصدر عن دار الأماني في عرعرة – المثلث ، ويرأس تحريرها الكاتب مفيد صيداوي .

جاء العدد في 50 صفحة من الحجم الكبير ، وزاخرًا بالمواد الادبية والثقافية والإضاءات النقدية والنصوص الابداعية .

ويكرس رئيس التحرير مفيد صيداوي كلمة العدد ” العروة الوثقى ” للسنة الدراسية الجديدة ، التي تزامنت مع رأس السنة الهجرية ، ويتحدث فيها أيضًا عن زميله المرحوم د. حجاي روغاني ، الباحث في الأدب العبري والمحاضر في كلية اورانيم ، مشيرا إلى ” أنه في زمالته كان إنسانًا بكل ما تعني الكلمة من معنى التعامل الأخلاقي ، والفكر الذي حمله اعتبر الإنسان وكرامته وحقوقه أولًا ” .

وشارك في العدد أ. د حسيب شحادة بنتف من لهجة الرملة ، والمحامي جواد بولس من يوم محامٍ ، ود. أحمد زكريا الشلق في رسالة النخبة والدعوة لتحرير العقل ، ووديع أمين عن البيروني – نزاهة العالم وفساد السلطان ، والشيخ غسان الحاج يحيى في متابعة نقدية عن ثورة عبد الرحمن بن الأشعث للأستاذ الأديب مفيد صيداوي ، والأستاذ سعود خليفة عن الاصلاح الشمعة المضيئة ، فيما يكتب الناقد د. نبيه القاسم عن رنا أبو حنا ورسائل حب ليست من هذا العصر ، وعمر سعدي من ذاكرة الوطن عن المجاهد علي مصطفى .

ويأخذنا الصحفي محمود خبزنا محاميد في رحلة عبادة وترفيه إلى مدينة القدس واحيائها ، بينما د. حاتم عيد خوري يقدم حلقة جديدة من جورة الذهب ، والشاعر حسين مهنا في عين الهدهد عن العالمية .

أما في باب النصوص فنقرأ في العدد قصة ” القهر والجبيرة ” ليوسف جمّال ، وشطحات قصصية وفكرية لصالح أحمد كناعنة ، وقصيدة للشاعر مصطفى الجمّال بعنوان ” الأرض أحجية الحياة وسرها ” ، وقصيدة باللهجة الفلسطينية عن ” مجلة الإصلاح ” للأستاذ يحيى طه ، وقصيدة ” الأرض ” للمرحوم سعيد حافظ أبو بكر مواسي ، وقصيدتان للشاعر أحمد طه ” غيظ الشمس ” و ” خِلّي على كَفَّي ” .

ويلتقي الكاتب شاكر فريد حسن ضمن زاوية ” ضيفة العدد ” المربية الشاعرة روز اليوسف شعبان ، مديرة مدرسة طرعان الابتدائية ( د ) ، في حديث عن تجربتها الشعرية ومسائل ثقافية وفكرية وتربوية متنوعة .

ويضم العدد كذلك الزوايا الثابتة ” خالدون في ذاكرتنا ” عن المرحوم الحاج محمد صالح أبو عقل المتوفى في آب المنصرم ، و” نافذة على الشعر العبري الحديث ” التي يشرف عليها ويقوم بالتعريب د. يوسف بشارة ومفيد صيداوي ، و ” نافذة على الأدب العالمي ” وزاوية ” أريج الكتب ” و ” أنت والإصلاح ” ، وغير ذلك من موضوعات وعناوين .

وزينت الغلاف الداخلي لوحة للفنانة نرمين شعبان ، عضو جمعية ابداع في كفر ياسيف .