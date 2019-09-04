صندوق النقد العربي يطلق مؤشر خاص لسوق العراق للأوراق المالية

بيان صحفي

في إطار التعاون بين صندوق النقد العربي وهيئة الأوراق المالية العراقية، تم في يوم الأحد الموافق الأول من شهر سبتمبر (أيلول) 2019 إدراج سوق العراق للأوراق المالية رسمياً في منظومة قاعدة بيانات أسواق المال العربية لدى صندوق النقد العربي. وبذلك يرتفع عدد الأسواق المالية العربية المنضمة لقاعدة بيانات صندوق النقد العربي إلى 17 سوقاً. وتضم سوق العراق للأوراق المالية حالياً 95 شركة، منها 28 مصرفاً و5 شركات تأمين، و23 شركة خدمات وتمويل مالي واستثمار، وشركتين في قطاع الاتصالات، إضافة إلى 21 شركة في قطاع الصناعة، و10 شركات قطاع الفنادق والسياحة، وست شركات في قطاع الزراعة. بلغت القيمة السوقية الإجمالية للسوق في نهاية عام 2018 حوالي 11356 مليار دينار عراقي أي ما يعادل 9.1 مليار دولار أميركي، ولتكون بذلك في المرتبة الثالثة عشر بين الأسواق المالية العربية من حيث القيمة السوقية. تبعاً لذلك، باشر صندوق النقد العربي باحتساب مؤشر خاص لسوق العراق للأوراق المالية، معتمداً على البيانات كما هي في 31 يوليو 2019 كفترة أساس.

تضم عينة مؤشر الصندوق الخاص بسوق العراق للأوراق المالية 43 شركة، تمثل قيمتها السوقية نحو 80 في المائة من القيمة الإجمالية للسوق كما هي بنهاية عام 2018.

يذكر أن صندوق النقد العربي يحتسب بالإضافة إلى مؤشرات خاصة بالأسواق المالية المنضمة لقاعدة بياناته، مؤشر مركب عام، يقيس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة، بما فيها سوق العراق للأوراق المالية ابتداء من الأول من سبتمبر 2019. www.amf.org.ae