في أربيل.. مداهمة مجمع للأغذية والمستلزمات منتهية الصلاحية

بسبب عدم تطبيق التعليمات الصحية في قضاء سوران بمحافظة اربيل عاصمة اقليم، قامت اللجنة الاقتصادية وممثل صحة سوران بمداهمة مجمع للاغذية والمستلزمات منتهية الصلاحية ومصادرة محتوياته.

وقامت اللجنة الاقتصادية في ديانا وممثل صحة سوران، بحملة تفتيش للعديد مجمعات للاغذية داخل قضاء سوران، من اجل الاطمئنان على تطبيق التعليمات الصحية فيها.

وجاء في بيان للجنة الاقتصادية في ديانا، فانه بالاضافة الى مداهمة ووضع اليد على ذلك المجمع، تم ايضا توجيه الانذار الى 5 محلات اخرى وتغريم محلين اخرين، مصادرة كمية كبيرة من المواد منتهية الصلاحية، من دون تحديد كمياتها ونوعياتها.