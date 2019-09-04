كوردستان تصدر قراراً يخص سلف زواج الموظفين

اصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان قراراً يخص سلفة الزواج الخاصة بالموظفين.

واظهر كتاب صادر عن وزير المالية آوات جناب “مطالبة الوزير خزائن الاقليم بان المواطنين الذين استلموا سلفة الزواج وتم تعيينهم بعد ذلك او يتم تعيينهم لاحقا وضع مبلغ السلفة حتى قبل التعيين على رواتبهم”.

واضاف “يجب على جميع الخزائن في اقليم كوردستان العمل بالتعليمين الماليين رقم 15 لسنة 2016 و5 لسنة 2018 لوزارة المالية وتأجيل استلام السلف الى حين صدور تعليم جديد”.