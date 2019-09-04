Posted on by

مسرور بارزاني: الحوارات مع بغداد تحرز تقدماً وأولوياتنا الاهتمام بقطاعين

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، السكرتير العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد حاجي محمود، وبحث معه عدداً من القضايا.

وخلال الاجتماع، أشار السكرتير العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني، إلى أن أهالي كوردستان يعقدون آمالاً على التشكيلة الحكومية الجديدة، مضيفاً “ندعم خطوات الحكومة الرامية لتنمية اقتصاد إقليم كوردستان”.

وفي المقابل، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان على ضرورة أن تخدم الحكومة مواطني إقليم كوردستان بلا تمييز، وفي الوقت ذاته يتعين على المواطنين مساندة الحكومة من اجل أن تنفذ برنامجها على أكمل وجه، منوها الى ان “من أولويات الحكومة الاهتمام بالقطاع الزراعي والإنتاج المحلي”.

كما سلط رئيس حكومة إقليم كوردستان، الضوء على المحادثات بين الإقليم وبغداد، مشيرا إلى أن الحوارات متواصلة وتحرز تقدماً، في ظل وجود تفهم إزاء حسم المشكلات العالقة بموجب الدستور.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close