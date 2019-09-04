مسرور بارزاني: الحوارات مع بغداد تحرز تقدماً وأولوياتنا الاهتمام بقطاعين

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، السكرتير العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد حاجي محمود، وبحث معه عدداً من القضايا.

وخلال الاجتماع، أشار السكرتير العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني، إلى أن أهالي كوردستان يعقدون آمالاً على التشكيلة الحكومية الجديدة، مضيفاً “ندعم خطوات الحكومة الرامية لتنمية اقتصاد إقليم كوردستان”.

وفي المقابل، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان على ضرورة أن تخدم الحكومة مواطني إقليم كوردستان بلا تمييز، وفي الوقت ذاته يتعين على المواطنين مساندة الحكومة من اجل أن تنفذ برنامجها على أكمل وجه، منوها الى ان “من أولويات الحكومة الاهتمام بالقطاع الزراعي والإنتاج المحلي”.

كما سلط رئيس حكومة إقليم كوردستان، الضوء على المحادثات بين الإقليم وبغداد، مشيرا إلى أن الحوارات متواصلة وتحرز تقدماً، في ظل وجود تفهم إزاء حسم المشكلات العالقة بموجب الدستور.