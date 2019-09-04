مسرور بارزاني: عوامل ظهور داعش ما تزال قائمة

استقبل رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، امس الثلاثاء، وفداً عسكرياً امريكياً رفيعاً بقيادة قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال بول لاكامرا.

وجرى في الاجتماع، التباحث حول الوضع الأمني في العراق والمنطقة، حيث أشار الجنرال لاكامرا الى أهمية التنسيق بين قوات البيشمركة والقوات العراقية لمواجهة خطر تنظيم داعش. وقال الجنرال لاكامرا، إن خلايا تنظيم داعش بدأت بإعادة تنظيم صفوفها مجدداً، وقام بشن عمليات في عدد من المناطق العراقية. وأشار، خلال الاجتماع، الى أن تلك الخلايا لا تزال تمثل خطراً جدياً في هذه المناطق، وتشكل عائقاً امام عودة النازحين الى ديارهم. بدوره، وجه رئيس حكومة اقليم كردستان، شكره للتحالف الدولي لاسيما القوات الامريكية، على المساعدات خلال الحرب ضد داعش. وأوضح “لا تزال العوامل التي أدت الى ظهور داعش قائمة، لذلك نرى أن تنظيم داعش بدأ بتنفيذ نشاطات ارهابية في عدد من المناطق، مما يشكل تهديداً جدياً لسكانها”. وأشار رئيس وزراء اقليم كردستان الى أن أمن العراق مرتبط بأمن المنطقة، مشدداً على أن تحقيق الأمن في العراق سينعكس ايجاباً على استقرار المنطقة برمتها.