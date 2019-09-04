مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد : وزارة التربية توعز للمشرفين التربوين والاختصاصيين بمتابعة الواقع الصحي والبيئي للمدارس

اوعزت وزارة التربية / المديرية العامة للاشراف التربوي الى المشرفين التربويين والاختصاصيين بالالتزام بواجبات المشرف في مجال الصحة المدرسية .

مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة اوضحت في الوزارة انه مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2019-2020 قامت المديرية العامة للاشراف التربوي بالايعاز الى المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة وممثليات الوزارة في محافظات اربيل ودهوك والسليمانية انه ضمن الواجبات المضافة لمهام المشرف التربوي والاختصاصي متابعة الواقع الصحي والبيئي للمدرسة والتي تتضمن مياه الشرب والمرافق الصحية وتأهيل الحدائق المدرسية والساحات الرياضية ، ومتابعة الحوانيت المدرسية من حيث المكان والمواد الغذائية والعاملين فيها ، ومتابعة السجل الصحي للتعرف على الحالة الصحية لتلاميذ او طلبة المدارس وبالتعاون مع المنسق الصحي ، ومتابعة نظافة المدرسة وحث الادارات المدرسية على نظافة بناية المدرسة ومرافقها كافة ومايحيط بالمدرسة داخل وخارج البناية ، ومتابعة حضور مجالس الاباء والمعلمين واستثمار فرصة حضور اولياء امور الطلبة لطرح موضوعات تتعلق بالظراهر السلبية التي تؤثر على صحة الطالب كالتدخين وتناول الاطعمة والمشروبات المكشوفة وبيان اثرها على تدهور صحة ابنائهم ، وتوجيه معلمي ومدرسي التربية الفنية العلوم والاحياء بتصميم بوسترات او لوحات ذات صلة بالنواحي الصحية ، ومتابعة توفر الصيدلية المدرسية ومحتوياتها .

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والاعلام