Posted on by

مفوضية الانتخابات تحدد موعد تسجيل تحالفات اقتراع المحافظات

المتحدث باسم مفوضية الانتخابات رياض البدران عن تحديد مجلس المفوضين موعد تسجيل الاحزاب لتحالفاتها الانتخابية.
وقال البدران ان المجلس قرر فتح مدة التحالفات الانتخابية للاحزاب المسجلة في دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية للمدة من 5/9/2019 لغاية 5/10/2019 لافتا الى ان مجلس المفوضين دعا الاحزاب السياسية المسجلة الى مراجعة الدائرة المذكورة لغرض تسجيل تحالفاتها خلال المدة المقررة .
يذكر ان مفوضية الانتخابات تواصل العمل ضمن الجدول الزمني وتوقيتاته استعدادا لاجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم في الاول من نيسان 2020.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close