منع واعتداء يطال عشر قنوات فضائية في صلاح الدين

مُنعت اكثر من عشرة قنوات فضائية من تغطية مؤتمر صحفي لرئيس مجلس محافظة صلاح الدين احمد كريم خاص بالنازحين.

مراسل قناة العهد الزميل هشام حكمت افاد لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق انه تلقى وزملاءه دعوة رسمية لتغطية مؤتمر صحفي خاص بالنازحين في مجلس محافظة صلاح الدين، واثناء التغطية حدثت مشادة كلامية بين احد الاعلاميين ورئيس مجلس المحافظة، فأمر الاخير بإخراج جميع وسائل الإعلام من القاعة ومنعهم من التغطية، مضيفا “فوجئنا بعد خروجنا بقيام عناصر حماية رئيس مجلس المحافظة بالاعتداء اللفظي علينا وضربنا واشهار السلاح بوجهنا”.

من جهة أخرى قال مراسل قناة الفرات الزميل احمد التمار ان نقابة الصحفيين في صلاح الدين لم تتخذ اي موقف لحد الآن، وذكر ان القنوات التي تم الاعتداء عليها تجاوزت العشرة قنوات ومنها (العهد، دجلة، الفرات، آفاق، الطليعة، البينة، سامراء، الاتجاه، الشرقية، التغيير، الرشيد).

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، اذ تدين ما تعرض له الزملاء من اعتداء بالضرب ومنع من التغطية اثناء قيامهم بواجبهم الإعلامي، فانها تعتبر ما حدث انتهاك فاضح، وتجاوز على الدستور الكافل لحرية العمل الصحفي بكل اشكاله.

وتطالب الجمعية القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية بالتدخل الفوري واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق قوة حماية رئيس مجلس المحافظة، واتخاذ اجراءات للحد من حوادث الاعتداء المتكررة من قبل حمايات المسؤولين، الذي يقتصر واجبهم على حماية المسؤول وليس اشهار السلاح بوجه الاعلاميين والاعتداء عليهم.