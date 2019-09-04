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وزير خارجية العراق وأبو الغيط يبحثان الهجمات الاسرائيلية في المنطقة

أجرى وزير الخارجية محمد علي الحكيم اليوم الثلاثاء مباحثات مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الذي يزور بغداد حاليا.
وبحث الجانبان “الملفات التي سيتم طرحها في الاجتماع الوزاري المقبل والاعتداءات الاسرائيلية في المنطقة وسيتم اتخاذ قرارات تحد منها”.
واشاد ابو الغيط بدور العراق خلال التصعيد بين إيران وأمريكا في ابعاد المنطقة عن النزاعات والحروب.
ومن المنتظر أن يلتقي أبو الغيط الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
كان أحمد أبو الغيط وصل إلى بغداد في وقت سابق اليوم بـنـاء على دعوة موجهة من وزير الخارجية العراقي.
ومن المقرر أن يترأس العراق المجلس الـــوزاري العربي في العاشر من الشهر الجاري.

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