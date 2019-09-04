وفد رفيع من برلمان كوردستان يتوجه الى بغداد لهدفين

استجابة لدعوة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وبهدف المشاركة في احتفال البدء باجتماعات اللجان الدائمية للموازنة والتخطيط في جمعية برلمانات البلدان الاسيوية، توجه مساء اليوم الثلاثاء، وفد رفيع من برلمان كوردستان برئاسة نائب رئيس البرلمان هيمن هورامي، رفقة عدد من البرلمانيين من مختلف الكتل الى بغداد.

وجاء في بيان لنائب رئيس برلمان كوردستان هيمن هورامي، انه فضلا عن مشاركة الوفد البرلماني الكوردستاني في اجتماعات اللجان الدائمية للموازنة والتخطيط في جمعية برلمانات البلدان الاسيوية، من المقرر ان يلتقي الوفد بالكتل الكوردستانية والكتل العراقية الاخرى في مجلس النواب وعدد من المسؤولين الحكوميين والحزبيين في بغداد.