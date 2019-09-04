يضم تقنية الفار.. تحديد موعد افتتاح ملعب الحبيبية

اكد مدير عام دائرة الشؤون الهندسية والفنية في وزارة الشباب والرياضة نجم عبد الواحد فرحان، يوم الثلاثاء، ان الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لانجاز المشاريع الاستتراتيجية التي تخدم العاصمة بغداد ومنها اكمال ملعب الحبيبية 30 الف متفرج، مشيرا الى ان افتتاح الملعب سيكون قبل نهاية العام الحالي عقب إستكمال جميع المستلزمات المطلوبة لجعله جاهزاً .

وقال فرحان في بيان ان “نسبة الانجاز الفني للملعب بلغت 89% ونسبة الانجاز المالي بلغت 84%”، مبينا ان “ما يميز ملعب الحبيبية هو كونه اول ملعب في العراق والشرق الاوسط يتم استخدام نظام الطاقة الشمسية فيه، فضلا عن ربط الملعب بالشبكة الوطنية للكهرباء، ومولدات عدد 2 سعة الواحد 11 kva .”.

واضاف فرحان “تم اضافة نظام (VAR) الخاص بالتحكيم وهو اول ملعب في العراق سوف تكون فيه هذا التقنية”، مشيراً الى “استخدام واجهات معدنية من مادة (CNC) على شكل 3D ما يعطي جمالية اضافية للملعب”.

ولفت الى “استخدام نظام الهايبرد في العشب المستخدم بالملعب، اي العشب الهجين نوع (مكستو) ايطالي المنشا الذي يعد من احدث الانظمة المعتمده في زراعة أرضيات الملاعب العالمية”، موضحا انه “تم اكمال التأسيسات الكهربائية في الملعب وربط كافة البروج كترات لانارة الملعب وبعدد 236 نوع (Jewis) ايطالي المنشأ، وربط الكامرات الداخلية لطوابق الملعب، واكمال ربط منظومة (RO) واكتمال اعمال المجاري الثقيلة ومياه الامطار بمحيط الملعب وبانتظار ربطها مع الشبكة الخارجية”.

واردف فرحان ان “الاعمال مستمرة في في المسقف الحديدي للملعب، والعمل مستمر في تغليف السقوف الثانوية لطوابق (VIP) و(VVIP) “.