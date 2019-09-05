أربيل تمنع تدخين الارجيلة في الساحات والاماكن العامة

اعلنت قائممقامية اربيل، عاصمة اقليم كوردستان، الاربعاء، منع اي شخص من تدخين الارجيلة في الساحات والاماكن العامة، وفيما اشارت الى انها نفذت حملة لتحطيم مئات الاراجيل، شددت على ان الحملة ستستمر للقضاء على هذه الظاهرة.

وقال قائممقام قضاء مركز اربيل نبز عبدالحميد لوسائل اعلام كوردية محلية ان ادارته نفذت حملة لمنع تدخين الارجيلة في الساحات والاماكن العامة بناء على مطالب المواطنين ووزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان.

واضاف انه وفي الحملة الاولى داخل مركز وسط اربيل تم تحطيم اكثر من مائة ارجيلة، مشددا على انه لن يتم السماح لاي شخص بتدخين الارجيلة في تلك الاماكن، كونها تشكل مصدراً لازعاج وقلق الناس.

واشار عبدالحميد الى ان واحدة من الظواهر المقززة هي تأجير الاراجيل لانها وحسب ما تصرح به وزارة الصحة لها تأثيرات سيئة على صحة الانسان وتنقل الفيروسات من شخص لاخر، لافتا الى ان هذه الظاهرة اصبحت ممنوعة بكل اشكالها.

واوضح عبدالحميد ان اي ساحة عامة او حديقة تشهد فيها تدخين الارجيلة، سيتم فوراً مصادرة الارجيلة منها واتلافها خارج مركز المدينة في مزبلة “كاني قرزاله”، مشددا على ان هذه الحملة ستستمر لحين القضاء على هذه الظاهرة.