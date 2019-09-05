إستثمار بغداد : نسعى الى تشجيع ودعم صناعتنا الوطنية

من خلال مشاريعنا الإستثمارية المتنوعة

تسعى جميع المشاريع الصناعية المقامة في العراق الى دعم المنتجات الوطنية وتطويرها والوصول بها الى مستوى الإكتفاء لسد حاجة السوق المحلية وإغناءه عن البضائع المستوردة التي أصبح الإعتماد عليها كبير في الآونة الأخيرة ، وبهذا الصدد توجهت هيئة إستثمار بغداد الى حث الصناعيين على تنفيذ مشاريعهم المتنوعة في العاصمة ومنها مشروع (شركة العمل المتميز للصناعات اللدائنية )لإنتاج الأنابيب البلاستيكية الذي ترعاه الهيئة متمثلة برئيسها المهندس شاكر الزاملي والكائن في المنطقة الصناعية / الزعفرانية.

المشروع متكامل يقع على مساحة (2000 ) م 2 ويتضمن (4) خطوط إنتاجية حيث يعمل ضمن المقاييس العالمية للجودة بإستخدامه مكائن ومواد أولية من المانيا وبلجيكا وبعض المناشئ الشرقية وينتج أنواع مختلفة من الأنابيب البلاستيكية وبإحجام مختلفة تستخدم في البنى التحتية والصرف الصحي خصوصاً في إنشاءات الأبنية السكنية ، ويضم المعمل مسقف يستخدم كمخزن للحبيبات والمواد المضافة لعملية إنتاج الأنابيب البلاستيكية ، حيث يتم خلط المواد الكيمياوية من خلال الخلاطات ويتم معالجتها كيمياوياً ومن ثم تتم عمليات الإنتاج الذي يغطي حوالي (40%) من حاجة السوق المحلية ومن المؤمل زيادة الأنتاج في المستقبل الى أكثر من ذلك ، إذ تصل الطاقة الإنتاجية للمعمل الى ( 25 _ 30 ) طن يومياً لكل خط وبذلك يصل إنتاج جميع الخطوط الى أكثر من (120) طن يومياً لينافس المنتوج ما موجود من بضاعة مستوردة نوعاً وكماً حيث يمتاز المنتوج الوطني بجودته وكفاءته . يذكر أن المشروع حاصل على شهادة الخبرة في عمله وخاضع لكافة الفحوصات التي تؤكد متانة وضمان وجودة إنتاجه هذا ويطمح العاملون على إدارته الى زيادة إنتاجهم وتطويره خصوصاً بعد أن اثبت كفاءته في السوق وبدأ يغطي معظم الوكلاء في أرجاء العراق