الاتحاد الوطني يدعو لتشكيل قائمة كوردستانية بانتخابات مجالس المحافظات

عقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، الاربعاء، بمدينة السليمانية اجتماعاً برئاسة نائب الامين العام للاتحاد الوطني كوسرت رسول علي.

وصدر عن الاجتماع ما يلي:

الاجتماع بحث آخر المستجدات السياسية في اقليم كوردستان والعراق والمنطقة، وبحث المقترحات والاجراءات المطروحة لعقد مؤتمر ناجح خلال اجتماع المجلس القيادي والمقرر ان يعقد السبت المقبل، بمبنى المكتب السياسي في السليمانية، بهدف تصديق تلك المقترحات.

كما قيم الاجتماع، عمل حكومة اقليم كوردستان، وتم التأكيد على التطبيق الكامل لبنود الاتفاقية السياسية بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني والبرنامج الحكومي أيضاً.

وأكد الاجتماع على ضرورة تشكيل قائمة كوردستانية مشتركة، لمشاركة جميع الاطراف السياسية الكوردستانية في انتخابات مجالس المحافظات، وبالخصوص في المناطق المتنازع عليها، والتي من المقرر ان تجري في الأول من شهر نيسان من العام المقبل 2020.