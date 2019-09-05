احمد كاظم

اصناف الارهاب الامريكي:

اولا: الحروب المباشرة:

الحروب المباشرة بدأب في كوريا قبل تقسيمها ثم فيتنام ثم افغانستان و بعد ذلك العراق و اليمن وسوريا و ليبيا.

هذه الحروب تميزت بالقتل و التدمير غير المبرر لتجربة الاسلحة الفتاكة و المواد الكيماوية المسببة للسرطان كما حدث عند تجربة القنابل الذرية على المدن اليابانية.

استعمال المسحوق البرتقالي في فيتنام قتل البشر و الحيوانات و الشجر و اضراره ما زالت فعالة بعد عقود لانه اصبح جزءا من تراب الارض.

في العراق المقبور بوش الاب و الوحشي بوش الابن استعملا اليورانيوم المخصب الممنوع دوليا و الكيماوي الممنوع دوليا لنشر الامراض السرطانية في في جنوب العراق خاصة في البصرة.

الحروب المصطنعة لتجربة الاسلحة الجديدة و الاسلحة القديمة بعد تطويرها لمعرفة دمارها تفرضها مصانع السلاح و تنفذها الادارات الامريكية.

الخليج الوهابي بقيادة آل سعود اكبر المشترين للسلاح الامريكي السكراب لكي يحصل الملوك و الامراء على الدعم الامريكي للبقاء في مناصبهم في الحكم العائلي.

ثانيا: الحروب غير المباشرة بواسطة المنظمات الوهابية الارهابية الخليجية كالقاعدة وطالبان ابتدعها الوحشي بوش الابن و داعش ابتدعها الشرير اوباما كما قال (للمحافظة على ارواح الجنود الامريكان).

الشرير اوباما جلده اسود و لكنه عنصري ابيض فاق عنصرية بوش الاب و بوش الابن و ترامب.

الخليج الوهابي بقيادة آل سعود جنّد الارهابيين للمنظمات الارهابية و موّلها و قد اعترفت هيلاري كلنتون بذلك في مذكراتها و اعترف بن سلمان بذلك عندما قال (بناء على طلب امريكا).

ثالثا: الحروب الاقتصادية:

عقوبات اقتصادية تمنع التصدير و الاستيراد مع تجميد الاموال في المصارف كانت موجودة قبل ترامب و لكن ترامب شحّاذ الدولار الخليجي الوهابي وسّعها لتشمل الماء و الهواء.

الحصار الاقتصادي على العراق نشر الجوع و الامراض و الموت و (افتخرت بذلك) وزيرة الخارجية الوحشية مادلين أولبرايت عندما قالت (موت الاطفال تبرره فائدة الحصار).

الحصار الاقتصادي على اليمن الذي قادته امريكا بناء على طلب الارهابيين آل سعود و آل نهيان و آل خليفة سبب الجوع و المرض و الموت لملايين اليمنيين خاصة الاطفال و تفتخر به امريكا.

الحصار على ايران ما زال في بدايته و لكن نتائجه سوف لا تختلف عن حصار العراق و اليمن اذا استمر لان شحّاذ الدولار الخليجي الوهابي ترامب يسعى الى ذلك .

الارهاب الاقتصادي الامريكي لم يقتصر على الشرق الاوسط بل يشمل فنزويلا و حتى الدول الاوربية حليفة امريكا اذا لم تنفذ اوامر ترامب.

رابعا: الحروب الاعلامية بواسطة الاعلام الخليجي الوهابي على راسه جريدة الشرق الاوسط (الشرج الاوسع) و قنوات العربية و الحدث و الجزيرة و الاعلام الحكومي الامريكي تقوده في الشرق الاوسط قناة الحرة الكذابة و رويترز.

ختاما: امريكا مصدر الارهاب العالمي بكل انواعه و يشارك فيه الخليج الوهابي بقيادة آل سعود و آل نهيان و آل خليفة و آل ثاني لأسباب طائفية.