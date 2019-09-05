البرلمان العراقي: لنواب كوردستان دور كبير بتعزيز التعاون بين بغداد وأربيل

استقبل النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي بمكتبه الاربعاء وفد برلمان اقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس برلمان الإقليم هيمن هورامي، على هامش حضورهم فعاليات انعقاد اجتماع اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط في الجمعية البرلمانية الاسيوية المنعقد في العاصمة بغداد للفترة من 3- 5 ايلول الجاري.

وقال الكعبي في بيان ان مشاركة وفد يمثل برلمان الاقليم في اجتماعات اللجنة الاسيوية خطوة ايجابية باتجاه ارسال رسالة للبلدان الاسيوية والعالم اجمع مفادها ان العراقيين بكافة مكوناتهم تمكنوا من دحر الارهاب ليكونوا رمزا للسلام في العالم.

واكد على “ضرورة توحيد الصفوف والمواقف تحت خيمة العراق”، فيما اوضح ان الدورة الحالية لعبت دورا كبيرا في اعادة الانسجام ما بين مكونات الشعب العراقي، وركزت على لعب دور اكبر في تنمية وتعزيز العلاقات الخارجية سواء على صعيد الاقليم او على مستوى العلاقات مع الدول العربية فضلا عن بلدان العالم، ودليل ذلك حجم الوفود العربية والاجنبية السياسية والاقتصادية والثقافية وحتى الرياضية التي تزور بغداد بشكل مستمر، بعد ان لمس العالم اهمية العراق الاستراتيجية”.

واشار الى “اهمية الزيارات المتتالية لزعامات الاقليم والوفود رفيعة المستوى، وايضا الدور الكبير الذي يلعبه النواب الممثلين عن الاقليم في تعزيز التعاون والتفاهم ما بين حكومتي بغداد والاقليم، وكافة الامور التي كانت تشكل نقاط اختلاف ستؤول للحل عبر الرجوع للدستور والقوانين النافذة والتفاهمات الاخوية”.

من جهته اكد هورامي ان “رسالة الاقليم ممثلة برئيسي الاقليم والحكومة هي تعزيز التعاون مع حكومة بغداد، سيما وان العاصمة هي العمق السياسي والتاريخي والاقتصادي لكافة العراقيين” .