البرلمان يبدأ فصله التشريعي الأسبوع المقبل ونواب يؤكدون بأنه سيكون حافلا بالإستجوابات والقوانين

يبدأ مجلس النواب العراقي فصله التشريعي الجديد الإسبوع المقبل بعد عطلة عاشوراء. فيما يؤكد نواب أن الفصل الجديد سيشهد حسم تشريع قوانين خلافية معطلة منذ سنوات، مع المضي في إستجواب وإستضافة وزراء في الحكومة الإتحادية.

وكان من المقرر أن يبدأ الفصل التشريعي الثالث أمس الثلاثاء لكنه تأجل الى الثلاثاء المقبل وسط حديث عن وجود خلافات بشأن بعض القوانين المعلقة وضغط قوى سياسية لفتح ملف الحشد الشعبي وإلغاء الإتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن.

ضيف البرنامج الدكتور عصام الفيلي استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية.

توافر الادوية واسعارها ودخول اخرى مغشوشة مشكلة متكررة تبحث عن حلول جذرية

بعد ان كان الفقراء يعانون من شحتها، غصّ العراق بالأدوية بين ليلة وضحاها، وبات وجهة لتصريف الأدوية المقلدة واخرى منتهية الصلاحية ومغشوشة تحوي موادا لا تمت إلى العقّار بأي صلة.