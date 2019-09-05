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الحلبوسي مخاطبا “الاصدقاء”: لن نكون جزءا من الصراعات العسكرية في المنطقة

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يوم الاربعاء من اسماهم “الاصدقاء” الى تفهم استراتيجية العراق المتمثلة بالنأي بالنفس عن اية صراعات عسكرية في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة القاها خلال حفل انطلاق أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط لجمعية البرلمانات الآسيوية، المنعقد في بغداد بمشاركة 16 دولة عربية وآسيوية.

وقال الحلبوسي انه “في العراق التزمنا استراتيجية واضحة لا نتردد في اعلانها المرة تلو الاخرى وننتظر من جميع اصدقائنا ان يتفهموها الا وهي النأي بأنفسنا عن اية صراعات عسكرية ومحاور سياسية ذات طبيعة خلافية”.

واضاف “لقد اتخذنا لدولتنا موقف المعبر الذي تلتقي فيه الارادات الخيرة وعمل كل ما بوسعنا من اجل نزع فتيل الازمات وتقريب وجهات النظر فيكفينا ما دفعناه ثمنا لصراعات الاخرين في بلدنا ومنطقتنا”.

وزاد الحلبوسي بالقول انه “لن نسمح لأنفسنا بان نكون جزءا من الصراعات الدولية ولذا تجدوننا ندعو باستمرار الى حل المشكلات الدولية بالوسائل السلمية”.

وتابع رئيس مجلس النواب ان “العراق يقيم شراكاته الاستراتيجية ومصالحه المشتركة مع الجميع دون ان يعتريه قلق الانحياز لهذا الطرف او ذاك” .

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