الديمقراطي الكوردستاني عن انتخابات المجالس في كركوك : مقاطعة او مشاركة كوردية موحدة

أكد رئيس مؤسسة الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني خسرو گوران ، اليوم الخميس ، أن نتائج الطعون التي قدمها الديمقراطي الكوردستاني للمحكمة الاتحادية بخصوص قانون انتخابات مجالس المحافظات ستظهر خلال الأيام القليلة المقبلة ، مبيناً بالقول “سيكون لنا موقفنا حول المشاركة في انتخابات مجلس محافظة كركوك بعد صدور نتيجة الطعن والحوار مع الاطراف الأخرى “.

وقال گوران في تصريح : بقيت أشهر على بدء انتخابات مجلس محافظة كركوك ، وتسير مشاركتنا في هذه الانتخابات المحلية باتجاهين ، الأول إما مقاطعة من قبل جميع الاحزاب الكوردستانية في حال رفض الكورد المشاركة في هذه الانتخابات ، والثاني ، أن يشاركوا جميعاً بقائمةٍ واحدة ” ، مردفاً ” وللعمل على ذلك ، لا تزال حواراتنا مستمرة في الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع الاحزاب الاخرى”.

مضيفاً ، سيتم الاعلان عن نتائج الطعون التي قدمها الحزب الديمقراطي الكوردستاني للمحكمة الاتحادية حول التعديل الاخير على قانون الانتخابات المحلية في 16 من الشهر الجاري، وسنقرر بعد ذلك كيفية مشاركتنا في هذه الانتخابات.

من جانبه، سجل برلمان كوردستان، أمس الاربعاء، شكوى لدى المحكمة الاتحادية العراقية بخصوص قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي سيحرم الاف النازحين من الادلاء بأصواتهم.

وذكرت رئيسة لجنة المناطق الكوردستانية خارج ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) جوان يونس بأنه ” نهاية آب الماضي اعترضنا على مواد القانون المعدل والذي يحصر تصويت النازحين في مناطقهم الاصلية “.

مضيفة، ان اللجنة قامت بتكليف فريق من المحامين لاتخاذ الاجراءات القانونية والطعن بتلك المادة في مسعى لالغائها بعد ان وافقت رئاسة برلمان اقليم كوردستان على المقترح.