السلطات في اقليم كوردستان تغلق مطعم “هتلر” في دهوك

اغلقت السلطات الامنية المطعم الذي يحمل اسم الزعيم النازي “ادولف هتلر” في محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وتفيد المعلومات الواردة من دهوك اليوم الاربعاء ان السلطات اغلقت امس الثلاثاء المطعم وابلغت صاحبه بأنه لن يُعاد فتحه مرة اخرى مالم يتم استبدال الاسم وازالة الشعارات النازية المرسومة في جدران المطعم.

وبحسب المعلومات فإن صاحب المطعم لم يتحصل على موافقة رسمية من الجهات المعنية بما يخص الاسم.

ويتمتع اقليم كوردستان بعلاقات طيبة مع جمهورية المانيا الاتحادية التي تعادي النازية في العالم.

و”هتلر” قائد ألمانيا النازية، وهو صاحب السياسات الفاشية التي أدت إلى بدء الحرب العالمية الثانية ومقتل ما لا يقل عن 11 مليون إنسان، بما في ذلك 6 ملايين يهودي لقوا مصرعهم خلال الإبادة الجماعية.