الصحة الكوردستانية تنظم أسعار العيادات الطبية

افاد وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان سامان البرزنجي، الاربعاء، بأن اسعار العيادات الطبية، كجزء من القطاع الخاص، سيتم تنظيمها وستصنف الاسعار وفق الخبرة والشهادات الدراسية، ليكون المواطنون على اطلاع مسبق بها.

وتحدث البرزنجي عن تطوير الخدمات الصحية ووضع نظام التأمين الصحي والعديد من المسائل المهمة المتعلقة بالمجال الصحي، معلنا ان هناك تململا من اسعار العيادات الطبية وستقوم الوزارة بتنظيم الاسعار فيها.

وقال ان اثقل روتين يواجه المواطن هو عند مراجعته احدى المستشفيات ولا يكون بامكانه ان يجد طبيبا اخصائيا.

واضاف البرزنجي انه وفقا للقوانين والتعليمات فان من غير المسموح للموظف الحكومي الذي يعمل في القطاع الحكومي ان يعمل في الوقت نفسه لدى القطاع الخاص.

وافاد البرزنجي بأن قسماً كبيراً من ستراتيجية القطاع الصحي في التشكيلة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان هي اعادة التنظيم والتنسيق بين القطاعين العام والخاص.

وبشأن اسعار وجودة الادوية، ذكر البرزنجي ان مشروع تسعير الادوية مستمر، مستدركا ان ذلك يتطلب ان تكون العملية تحت سيطرة الوزارة 100 بالمائة، حسب تعبيره.