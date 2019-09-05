العراق يعلن موقفه من الاتفاق “التاريخي” في السودان

رحبت وزارة الخارجية العراقية يوم الاربعاء بما اسمته بالاتفاق “التاريخي” الذي ابرمته الاطراف والقوى السياسية في السودان.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان اليوم، ان “جمهوريّة العراق تُرحّب حكومة وشعباً بالتوقيع على الإعلان الدستوريّ، والاتفاق السياسيّ التاريخيّ بين قوى الحرية والتغيير من جهة، والمجلس الانتقاليّ العسكريّ من جهة أخرى بكلّ مُخرَجاته حول تشكيل المجلس السياديّ، وتعيين رئيس للحكومة في جمهوريّة السودان، وتأمل أن تُساهِم هذا الخطوة في إرساء الأمن، والاستقرار، والرخاء في السودان”.

واضاف ان “الحكومة العراقية تُقدّم دعمها الكامل للشعب السودانيّ بكامل أطيافه من أجل تحقيق آماله نحو السلام، والرخاء”.