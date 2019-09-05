العمل تسعى لتبسيط اجراءات اصدار بطاقة (الماستركارد) للمستفيدين من راتب المعين المتفرغ

عقدت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اجتماعا ضم ممثلين عن مصرفي الرافدين والرشيد والمديرين العامين لدائرتي التخطيط والمتابعة و الدائرة الادارية والمالية والقانونية في الهيئة ومدير مكتب رئيس الهيئة وممثلين عن اقسام تكنولوجيا المعلومات والصندوق والتدقيق وشؤون الاقاليم في المحافظات.

وترأس الاجتماع النائب الاداري لهيئة ذوي الاعاقة علي جعفر الحلو وتم التباحث بخصوص سعي الوزارة الى تطوير الية مناسبة لتبسيط الاجراءات وزيادة منافذ اصدار بطاقة الدفع الالكتروني (الماستر كارد) والتأكيد على ضرورة المتابعة الميدانية لمنافذ الاصدار وتعزيزها بالملاكات لتغطية الاعداد المتزايدة من المستفيدين فضلا عن قيام مصرف الرشيد بارسال رسالة نصية للمستفيدين اصحاب بطاقات الماستركاردغير المفعلة في الوقت الحالي.

واقترح الحلو على مصرفي الرافدين والرشيد زيادة عدد منافذ الاصدار عبر المخاطبات الرسمية وبروتوكول التعاون الموقع مع ادارتي المصرفين وتوجيه كتاب اعمام بذلك لجميع اقسام الهيئة في المحافظات وتهيئة المستلزمات كافة التي تصب في خدمة الاشخاص ذوي الاعاقة.