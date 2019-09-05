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القوات الامنية تحبط تفجيرا في محافظة السليمانية

أعلنت مديرية الشرطة في ادارة منطقة “ڕاپـ‌ڕین” التابعة لمحافظة السليمانية في اقليم كوردستان يوم الاربعاء عن ابطال مفعول قنبلة كانت موضوعة امام احد المنازل في قضاء “قلعة دزه”.

وقالت المديرية في بيان اليوم انه في الساعة 10:40 من مساء امس تم ابلاغ قواتنا في مركز شرطة ناحية (سـنگـ‌سـ‌ر) التابعة لقضاء (قلعة دزه) بوجود قنبلة كانت موضوعة امام باب منزل مواطن بهدف تفجيرها.

واضاف البيان انه “وعلى الفور توجهت مفارز شرطة المركز المذكور، ومركز شرطة مكافحة الجريمة في القضاء، وبالتعاون مع قوات الاسايش في (سـنگـ‌سـ‌ر) الى المكان وتمكنت من ابطال مفعول القنبلة قبل انفجارها”.

وتابع البيان انه بعد ابطال مفعول القنبلة تم اجراء كشف دلالة للمكان، ورفع صاحب المنزل دعوى قانونية لدى مركز شرطة ناحية (سـنگـ‌سـ‌ر)، مشيرا الى فتح ملف تحقيقي بما يخص هذه الحادثة.

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