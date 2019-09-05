الكشف عن حقيقة احالة قائد الشرطة الاتحادية للقضاء بتهم فساد

كشفت عضو مجلس النواب العراقي ندى شاكر جودت، الأربعاء، حقيقة الانباء التي تحدثت عن احالة شقيقها، قائد قوات الشرطة الاتحادية السابق الفريق رائد شاكر، الى القضاء بتهم تتعلق بالفساد.

وقالت جودت، ان “الانباء التي تحدث عن احالة قائد قوات الشرطة الاتحادية السابق الفريق رائد شاكر الى القضاء بتهم تتعلق بالفساد، غير صحيحة، وهي مجرد شائعات، تطلقها بعض الجيوش الإلكترونية بهدف التسقيط للشخصيات الوطنية”.

وأكدت ان “قائد قوات الشرطة الاتحادية السابق الفريق رائد شاكر، هو حالياً في وزارة الداخلية، وقريباً سيتسلم ملفاً او منصباً أمنياً داخل الوزارة”.

وأجرى وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، مؤخراً، سلسلة من التغييرات الأمنية في بغداد والمحافظات الأخرى.

وتم تكليف اللواء جعفر البطاط، بتسيير أمور منصب قائد الشرطة الاتحادية، لحين اختيار قائد جديد.

والبطاط كان يشغل منصب رئيس أركان قيادة قوات الشرطة الاتحادية.

وذكر نواب من البرلمان العراقي، ان وزير الداخلية أقال قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، بسبب ملفات فساد.

وعُرف عن جودت أنه مقرب من فصائل في الحشد الشعبي، ولم يتمكن وزراء الداخلية السابقون من إقالته.