المنتجات المحلية تنافس البضائع الاجنبية في معرض دولي باربيل

افتتح رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان نوزاد هادي يوم الاربعاء (معرض اربيل الدولي السابع لمادة البلاستيك، والبتروكيمياويات، واعادة تدوير الورق والطباعة).

وقال هادي على هامش افتتاح المعرض في تصريح للصحفيين ان “الشي الذي يبعث على السرور في هذا المعرض مشاهدة المنتجات المحلية في اربيل الى جانب الاجنبية”، مردفا بالقول ان “هذا جزء من سياسة حكومة الاقليم لدعم الانتاج المحلي والقطاع الصناعي”.

ونوه الى انه “مثلما حكومة اقليم كوردستان تدعم السوق الحر لكي تتعد الخيارات امام المتبضعين فإنها تدعم في الوقت ذاته المنتج المحلي”.

واضاف هادي ان “الازمات الاقتصادية سائرة نحو المزيد من الحل اضافة الى اتساع حركة السوق في كوردستان وهذا ما نلتمسه حاليا في منافسة المنتجات المحلية البضائع الاجنبية في اسواق الاقليم”، مؤكدا ان ها يتطابق مع برنامج عمل حكومة الاقليم.

وانطق المعارض على ارض معرض اربيل الدولي في متنزه “سامي عبد الرحمن” بمشاركة 164 شركة من سبع دول وهي كل: من تركيا والعراق وايران والكويت والصين ومصر والامارات، وستسمر اعمال المعرض حتى يوم السابع من شهر ايلول الجاري.