براين هوك: فيلق القدس يشرف على شبكة تنقل النفط الإيراني على أنه نفط عراقي

اعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران بريان هوك ان طهران تنتهك قواتنين البحرية وتقوم بنقل نفطها على انه نفط عراقي.

وقال هوك للصحفيين، فيلق القدس يشرف على شبكة تنقل النفط الإيراني على أنه نفط عراقي.

وقال هوك “سنطيح بشبكة النفط التي يديرها الحرس الثوري الإيراني”

واضاف “جائزة مالية بقيمة 15 مليون دولار بحق كل من يبلغ عن نشاطات الحرس الثوري الإيراني، إيران تريد من أذرعها العمل على نشر الفتنة في الخارج.