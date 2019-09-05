بسيارات تابعة للمحافظ وكالة.. تهريب العشرات من أسر الدواعش الى داخل كركوك

كشف المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها مزاحم الحويت، الاربعاء، عن هروب العشرات من أسر الدواعش الى داخل كركوك، بعد قيام المحافظ بالوكالة راكان سعيد بنقلهم من نينوى الى اطراف كركوك.

وقال الحويت ان “محافظ كركوك بالوكالة راكان سعيد الجبوري وجه بنقل عوائل الدواعش الى مخيم ليلان في محافظة كركوك في 29 من آب الماضي، حيث تم نقل اكثر من 503 أشخاص، بواقع 153 عائلة، من المخيمات الواقعة في جنوب الموصل الى مخيم ليلان في كركوك”.

وأضاف انه “وأثناء نقلهم، تم تهريب 49 شخصاً، قبل وصولهم الى المخيم، من قبل مجموعة تابعة الى محافظ كركوك بالوكالة، وتم نقلهم بسيارات تابعة للجبوري الى داخل كركوك”.

وحذر الحويت “من عمليات تقوم بها هذه العوائل المعروفة لدى الجميع والتي اصبحت اليوم تسكن في داخل مدينة كركوك بأمر من راكان الجبوري”.

واشار الى انه “وبعد التدقيق، تبين لنا ان هؤلاء الهاربين هم عوائل قيادات في داعش من اهالي الحويجة”، مشددا على ان “العشائر العربية ترفض استقبالهم سواء في كركوك او في محافظات اخرى”.

وخرج العشرات من أهالي مدينة تكريت، مؤخراً، احتجاجاً على أوامر بنقل عوائل داعش من نينوى الى صلاح الدين، ومنعوا انزالهم في المحافظة.