بغداد.. وفد برلمان كوردستان يناقش مع الحلبوسي قانوني انتخابات المجالس والخدمة المدنية

وتطرق الجانبان خلال الاجتماع الى المادة (16) من قانون انتخابات مجالس المحافظات والتي ” تحرم الكثير من المواطنين من حق التصويت وخاصة سكان كركوك والموصل وشنكال (سنجار)” ويطالب الكورد بتعديله ، كما وبحث الاجتماع قانون الخدمة المدنية التي تناقش في الوقت الحالي من جانب اللجنة المالية في مجلس النواب.

الوفد الكوردستاني طالب خلال اللقاء، باخذ ملاحظات إقليم كوردستان حول القانون بنظر الاعتبار وادخالها الى القانون قبل اقراره ، كما سلم الوفد رسالة من رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق بخصوص القانون الى رئيس مجلس النواب العراقي الذي حوله بدوره الى اللجنة المالية النيابية.

وأكد الوفد النيابي الكوردستاني على دعم البرلمان لجهود حكومة كوردستان واستراتيجيتها حيال المشاكل العالقة مع بغداد حول ملفات النفط والمناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) بحسب الدستور العراقي.

من جانبه، ابدى الحلبوسي ترحيبه بوفد برلمان كوردستان، مؤكداً على عمله الجاد لحل المشاكل بين بغداد واقليم كوردستان.

وكان هورامي، قد طالب في وقت سابق يوم أمس الاربعاء بتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي يلزم المهجرين والنازحين بالتصويت في مناطقهم الأصلية.

كما كان برلمان كوردستان قد سجّل شكوى لدى المحكمة الاتحادية العراقية بخصوص قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي سيحرم آلاف النازحين من الإدلاء بأصواتهم.