تحالف الحلبوسي يطالب ببقاء الأمريكان في الأنبار: هذا ما نتخوف منه

أكد تحالف القوى العراقية، بزعامة محمد الحلبوسي، الأربعاء، ضرورة بقاء قوات التحالف الدولي، وعلى راسها القوات الأمريكية في محافظة الأنبار، فيما كشف سبب ذلك.

وقال القيادي في التحالف، النائب يحيى المحمدي، ان “تواجد التحالف الدولي في العراق، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، جاء بطلب وموافقة الحكومة العراقية، اي بطلب من القائد العام للقوات المسلحة العراقية، حسب الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد”، مؤكدا ان “تواجد التحالف الدولي والقوات الأمريكية في العراق، هو تواجد قانوني، بحسب الاتفاقية الأمنية، والدعوة التي وجهت لهم كانت قانونية”.

وبين المحمدي ان “اخراج هذه القوات او تقليص عددها، بيد الحكومة العراقية، المتمثلة بالقائد العام للقوات المسلحة، فهو من يقدر حاجة تواجد قوات التحالف الدولي في البلاد او تقليص هذه القوات او اخراجها بشكل نهائي من العراق”.

وأضاف انه “نحن كممثلين عن محافظة الأنبار، نؤكد ان المحافظة، مازالت تحتاج الى تواجد القوات الأمريكية من أجل الدعم الأمني، خصوصا ان هناك في عمق الصحراء مناطق يتواجد فيها عناصر تنظيم داعش الارهابي”.

وتابع القيادي في تحالف القوى “لدينا مشكلة اخرى في الانبار وهي الحدود مع سوريا، التي لم تستقر حتى هذه اللحظة، فكل هذه العوامل والمؤشرات نحن نعتقد بضرورة تواجد التحالف الدولي في محافظة الأنبار في الوقت الحاضر”.

وينتشر نحو خمسة آلاف جندي أمريكي في العراق منذ تشكيل التحالف، بقيادة واشنطن، عام 2014، لمحاربة “داعش”، عقب استيلائه على مساحة واسعة من أراضي الجارتين العراق وسوريا.

وتعمل كتل مقربة من ايران على سن قانون في البرلمان العراقي لاخراج القوات الامريكية.