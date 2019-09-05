تركيا تتحدث عن دعم للعراق: كل شيء فيه يسير على ما يرام

قالت أسومان أردوغان رئيسة المجموعة التركية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، إنه ينبغي أن تكون العلاقات بين تركيا والعراق بمستوى جيد، مؤكدة أن بلادها ستقدم الدعم للعراق في إعادة أعماره.

ونقلت الأناضول، اليوم الأربعاء، عن أردوغان قولها، عقب اجتماع لجنة الخطة والموازنة للجمعية البرلمانية الآسيوية الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد، “لقد رأينا تقدما في إعادة إعمار العراق، نحن سعداء لهذا الوضع”.

وأشارت إلى أنه “يجب أن تكون علاقاتنا مع العراق الجار والشقيق جيدة. تركيا تقدم الدعم للعراق في قضية المياه، وإعادة الإعمار، وجميع القضايا الأخرى”.

ولفتت أسومان أردوغان إلى أن “عقد اجتماع دولي في العراق يعتبر خطوة مهمة بالنسبة له، حيث أظهر باستضافته هذا الاجتماع أن كل شي يسير على ما يرام”.

وبيّنت “لقد أكدنا في كلمتنا أن العراق نجح في إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش الإرهابي نيابة عن البشرية جمعاء، ويحاول التغلب على آثار تدميره، وإن داعش لم يلحق الضرر بالعراق فحسب بل بالعالم أجمع”.