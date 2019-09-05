توقيع مذكرة تفاهم بين البيشمركة وهولندا

وقعت وزارة البيشمركة وهولندا، الاربعاء، مذكرة تفاهم للمشاركة في ملف الاصلاحات، خلال مراسم جرت بحضور وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان شورش اسماعيل والقنصل الهولندي العام في اقليم كوردستان ويليام نيكولاس كوزايين.

ووصف وزير البيشمركة هذه الخطوة من الحكومة الهولندية بـ”المهمة والمؤثرة”، فضلا عن اشادته بدور وواجب المستشارين والقوات الهولندية في تدريب البيشمركة.

وقبل توقيع المذكرة، اكد القنصل الهولندي العام، انه وفق مضمون المذكرة، سيشارك المستشارون العسكريون والمدنيون لدول امريكا وبريطانيا والمانيا في عملية الاصلاح بوزارة البيشمركة، منوها الى انه وعن طريق هذه المحاولة تُختصر الطرق ويتم تسريع خطوات عملية الاصلاح.

واتفق الطرفان على تمتين العلاقات باتجاه التوصل الى الهدف الرئيس المتمثل بعملية الاصلاح الحقيقي.