Posted on by

توقيع مذكرة تفاهم بين البيشمركة وهولندا

وقعت وزارة البيشمركة وهولندا، الاربعاء، مذكرة تفاهم للمشاركة في ملف الاصلاحات، خلال مراسم جرت بحضور وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان شورش اسماعيل والقنصل الهولندي العام في اقليم كوردستان ويليام نيكولاس كوزايين.

ووصف وزير البيشمركة هذه الخطوة من الحكومة الهولندية بـ”المهمة والمؤثرة”، فضلا عن اشادته بدور وواجب المستشارين والقوات الهولندية في تدريب البيشمركة.

وقبل توقيع المذكرة، اكد القنصل الهولندي العام، انه وفق مضمون المذكرة، سيشارك المستشارون العسكريون والمدنيون لدول امريكا وبريطانيا والمانيا في عملية الاصلاح بوزارة البيشمركة، منوها الى انه وعن طريق هذه المحاولة تُختصر الطرق ويتم تسريع خطوات عملية الاصلاح.

واتفق الطرفان على تمتين العلاقات باتجاه التوصل الى الهدف الرئيس المتمثل بعملية الاصلاح الحقيقي.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close